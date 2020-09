Actualidade

A única taça Aldobrandini completa existente em Portugal, do conjunto de 12 taças do século XVI dispersas por museus do mundo, passou a exibir a figura original, o imperador romano Calígula, substituindo o imperador Galba, que a encimava.

Esta peça, em prata dourada, com cerca de 50 centímetros de altura, faz parte do espólio da Casa-Museu Medeiros e Almeida, em Lisboa, e há muito que se tinha dado conta que, no século XIX, por iniciativa de um leiloeiro francês, as peças das 12 taças tinham sido trocadas, disse à agência Lusa a diretora da instituição, Teresa Vilaça.

"As peças são de enroscar e, no século XIX, um negociante de antiguidades achou que devia substituir os pés de seis das taças, optando por um design mais barroco, e trocou as figuras imperiais. A 'tazza' [taça] da Casa-Museu Medeiros e Almeida foi adquirida em 1959. O prato está decorado com quatro cenas da vida do imperador Calígula e a figura que o encimava representava o imperador Galba".