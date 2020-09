Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) criticou hoje o "desapreço total" do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelo trabalho das organizações não-governamentais de defesa do ambiente, que atuam no país, acusando o mandatário de acelerar a destruição da floresta amazónica.

A posição da HRW surge um dia após Bolsonaro ter afirmado, numa transmissão em direto na rede social Facebook, que não consegue "matar o cancro" que as ONG são para a Amazónia

"Numa 'live' veiculada esta semana, o Presidente Jair Bolsonaro disse que não consegue 'matar esse cancro', referindo-se às ONG que defendem a Amazónia, desacreditou denúncias baseadas em dados públicos que indicam enorme aumento de queimadas e de desflorestação na Amazónia durante o seu Governo, e acusou ribeirinhos e indígenas pelas queimadas", indicou a organização em comunicado.