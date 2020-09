Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje em Viseu que "não pode haver nem um tostão" no Orçamento de Estado para 2021 para "os desmandes do Novo Banco", na primeira iniciativa da 'rentrée' política do partido.

"Para o Bloco de Esquerda há uma condição muito séria: no Orçamento de Estado de 2021 não pode haver nem um tostão para continuar a pagar os desmandes do Novo Banco. Já provámos que nos estão a enganar, é preciso travar e é preciso proteger o país, quem aqui vive, quem aqui trabalha e que precisa de responder a uma crise", defendeu Catariana Martins, após uma resenha histórica do Novo Banco.

A coordenadora do BE falava em Viseu na primeira iniciativa da 'rentrée' do partido que, este ano, por causa da covid-19 não realiza o fórum socialismo nacional, optando por fóruns descentralizados em vários distritos.