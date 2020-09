Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, destacou hoje o contributo do Museu Virtual da Lusofonia para a reflexão sobre a língua portuguesa, na apresentação, em Braga, da integração do museu na plataforma Google, Arts & Culture.

"Instrumentos como este são muito importantes quer como produto dinâmico, quer como processo, pelo que significa de cooperação universitária, académica, mas também envolvendo empresas digitais, empresas na área da cultura, participantes individuais ou coletivos oriundos da sociedade civil, e [...] sobretudo como problematização da língua portuguesa", disse Santos Silva na cerimónia, transmitida pela Internet.

O ministro apontou, ao longo da sua intervenção, várias facetas da presença da língua portuguesa no mundo, apontando, além dos países de que é língua oficial, exemplos como Macau ou até a Galiza, onde é falada "uma língua muito próxima do português", e ainda as diásporas, que se multiplicam entre emigrantes, nacionais e aqueles que podem obter a nacionalidade.