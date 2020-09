Covid-19

A Ministra da Economia e Finanças do Peru disse ter destinado 67,1 mil milhões de soles (cerca de 18 mil milhões de euros), 20% do seu PIB, para um plano de recuperação económica para lidar com a pandemia.

"O plano inclui um conjunto de instrumentos de política económica, bem como medidas fiscais associadas à despesa pública adicional, que é de 4,6% do PIB, medidas fiscais que compreendem 2,3% do PIB, bem como medidas que proporcionam liquidez às famílias e empresas equivalente a 13%", disse María Antonieta Alva, na sexta-feira.

Apesar de a economia peruana ter sofrido uma queda de 30,2% no segundo trimestre do ano, uma das maiores quedas no Produto Interno Bruto desde que há registos históricos, a ministro estava confiante de que a recuperação se aceleraria em 2021.