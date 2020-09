Actualidade

Tóquio, 05 set (EFE) - A Guarda Costeira Japonesa conseguiu resgatar um segundo sobrevivente do cargueiro que afundou a durante a semana nas águas do Oceano Pacífico perto de uma remota ilha japonesa com 43 membros da tripulação a bordo.

O sobrevivente é Jay-nel Rosals, um filipino de 30 anos de idade que foi avistado por um avião num bote salva-vidas a cerca de 2 quilómetros da pequena ilha de Kodakara (sudoeste do Japão), de acordo com notícias publicadas em jornais locais.

A Guarda Costeira encontrou outra jangada vazia a poucos quilómetros de distância.