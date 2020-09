Covid-19

A Índia ultrapassou os quatro milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, após um novo máximo diário de contágios registado nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 86.432 infeções, acumulando mais de 4.023.179 desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.092.832 contágios, segundo os dados oficiais.

Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.089 mortes, elevando o total de óbitos para 69.561.