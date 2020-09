Actualidade

O 50.º aniversário do compositor e pianista português Bernardo Sassetti, que morreu em 2012, é assinalado hoje com um concerto de homenagem, em Coimbra, na Quinta das Lágrimas.

O concerto conta com o Trio Paulo Bandeira (Paulo Bandeira na bateria, João Paulo Esteves da Silva no piano e Bernardo Moreira no contrabaixo), o fadista Camané e o trompetista João Moreira, tem início às 18:30, no anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, como anunciou a Associação Cultural Quebra Costas e a Fundação Inês de Castro, que organizam o espetáculo com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra.

A organização recorda que a ligação do compositor e pianista à Quinta das Lágrimas, e em particular ao anfiteatro, "é intensa".