Actualidade

O escritor Paulo José Miranda acredita que escrever altera o ato da leitura e para a autora Adriana Lisboa os livros são "seres vivos", como contam na série documental "Herdeiros de Saramago", que tem antestreia hoje no IndieLisboa.

Esta série televisiva, assinada por Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira, é composta por 11 episódios documentais sobre outros tantos escritores de língua portuguesa distinguidos com o Prémio José Saramago, e quatro desses retratos são exibidos hoje, em antestreia, na sessão especial do último dia da competição do festival IndieLisboa.

Na sessão em antestreia, no Cinema Ideal, será possível conhecer, em documentários de meia hora, os escritores portugueses Paulo José Miranda e João Tordo, a brasileira Adriana Lisboa e o angolano Ondjaki.