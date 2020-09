EUA/Eleições

A investigadora de psicologia política Bethany Albertson considerou hoje que o possível anúncio dos Estados Unidos da América (EUA) de uma vacina antes de novembro não vai alterar o nível de confiança dos eleitores no Presidente Donald Trump.

Na visão de Bethany Albertson, investigadora de psicologia política e professora na Universidade do Texas, a existência de uma vacina "é uma mensagem que vai ressoar e tranquilizar os eleitores republicanos", mas é pouco provável que produza satisfação nos democratas, mantendo-se assim o mesmo nível de confiança até à eleição presidencial de 03 de novembro.

As autoridades de saúde pediram que os estados norte-americanos estejam preparados para a distribuição massiva de uma vacina contra a covid-19 até 01 de novembro e que tornem "totalmente operacionais" os centros de distribuição, nomeadamente com levantamento de restrições ou com emissão de autorizações e licenças.