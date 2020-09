Actualidade

Um mosaico romano com quase 2.000 anos dedicado ao Deus Oceano, exposto no Museu Municipal de Faro, é um dos mais bem preservados a Sul do país, razão que levou à sua classificação como tesouro nacional, em 2018.

O mosaico, encontrado em obras particulares numa moradia junto à estação dos Caminhos de Ferro de Faro, poderá ter sido o pavimento de um edifício público, sugerindo que Óssonoba, nome que os romanos davam à cidade, tinha uma área comercial para além do centro (atual cidade velha).

"Um pavimento, supõe-se, de uma sede de uma associação de comerciantes ligada aos negócios do mar, que financiaram esta obra para perpetuar o seu nome e pedir a proteção e a ajuda do Deus Oceano de quem faz do mar e dos rios a sua vida", explicou à Lusa o diretor do Museu Municipal de Faro.