Covid-19

O Ministério da Cultura alargou, até dia 13 deste mês, o prazo de inscrição nas três linhas de apoio ao setor devido à pandemia de covid-19 para poderem "chegar ao maior número de destinatários", foi hoje anunciado.

Trata-se das três linhas de apoio ao setor da cultura criadas pelo Governo no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, nomeadamente a linha de apoio social adicional aos profissionais da cultura, de 34,3 milhões de euros, da linha de apoio às entidades artísticas profissionais, de três milhões de euros, e da linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da covid-19, de 750 mil euros.

Com o alargamento do prazo, "pretende-se que as verbas disponíveis para apoiar o setor da cultura no contexto da pandemia de covid-19 possam, de facto, chegar ao maior número de destinatários", designadamente aos artistas e profissionais da área e às entidades artísticas, explica o ministério, em comunicado.