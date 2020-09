Covid-19

As confederações de pais veem com "bons olhos" o encerramento de escolas apenas em casos excecionais no contexto da pandemia, considerando que o ensino presencial é "fundamental" para os alunos em termos de saúde física e psicológica.

O presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) disse hoje à Lusa ser "bom" que o regresso às escolas não seja "muito extemporâneo" e que tudo seja feito para que o regime presencial decorra até ao final do ano letivo.

"Por isso, parece-me natural que só se feche uma escola em caso de exceção, o que não quer dizer que não se faça sempre que se justifique", referiu Jorge Ascensão.