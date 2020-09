Covid-19

O presidente da associação de escolas públicas considera que as indicações da DGS às escolas perante casos suspeitos de covid-19 clarificam um conjunto de situações e pede ao Governo soluções para professores que pertencem a grupos de risco.

Trata-se de "um manual que clarifica algumas situações, alguns conceitos", sendo "muito útil para as escolas" e, estando "acessível a toda a comunidade, [permite] que todos saibamos como devemos atuar", disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

Reagindo ao conteúdo do "Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar", que foi publicado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Filinto Lima reconhece que as regras definidas pela autoridade de saúde são claras, e salienta que o conteúdo do documento indica que "a autoridade de saúde local vai ganhar um protagonismo grande" e que "a sua interação com as escolas será decisiva para a gestão da pandemia em meio escolar".