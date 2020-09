Actualidade

A Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores colocou na sexta-feira, no âmbito do concurso de pessoal docente para o ano letivo de 2020-2021, mais 209 professores nas escolas do arquipélago, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, após a disponibilização, em 27 de agosto, da primeira lista de colocações dos candidatos de pessoal docente a termo resolutivo, na sexta-feira foi disponibilizada a nova lista de colocações para o ano letivo, que se inicia em 15 de setembro.

Na primeira lista de colocações, segundo informação do executivo, tinham sido apuradas 473 vagas, tendo sido efetuadas 435 colocações em horários completos até ao final deste novo ano escolar, considerando as opções e as preferências manifestadas pelos candidatos.