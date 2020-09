Actualidade

O Sudão declarou o país como alvo de um desastre natural e impôs um estado de emergência durante três meses, depois de chuvas intensas e cheias terem provocado a morte a 100 pessoas e a destruição de 100.000 habitações.

O anúncio, feito na sexta-feira, recorda que as inundações causadas por fortes chuvas sazonais, principalmente na vizinha Etiópia, levaram o rio Nilo a subir cerca de 17,5 metros no final de agosto, o nível mais alto que atingiu em cerca de um século, de acordo com o Ministério de Irrigação do Sudão.

O mesmo ministério explicou que os níveis de água do Nilo são mais altos do que aqueles que provocaram as cheias de 1988, que destruíram dezenas de milhares de casas em várias regiões do Sudão e que desalojaram mais de um milhão de pessoas.