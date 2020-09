Covid-19

O secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE) defendeu hoje que o referencial da DGS para as escolas "não traz nada de inovador", mas é mais direto, apelando a que todos estejam vigilantes no combate à covid-19.

"É mais um documento que ajuda a apresentar, de uma forma bastante sintética, o que são os procedimentos. Não traz nada de inovador. É uma clarificação, mais direta e precisa, dos procedimentos e dos fluxos de atuação, contando ainda com a resposta a um conjunto de perguntas frequentes", considerou João Dias da Silva, em declarações à Lusa.

De acordo com o responsável, as orientações divulgadas na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) já faziam parte dos planos de contingência que as escolas tiveram de adotar desde março.