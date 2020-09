Actualidade

O futebolista nigeriano Chidozie vai representar o Boavista na temporada 2020/21, por empréstimo do campeão nacional FC Porto, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, nas redes sociais.

Na temporada passada, o defesa central, de 23 anos, que também pode atuar como médio defensivo, esteve igualmente cedido, aos espanhóis Leganés, clube pelo qual realizou 29 partidas.

Além de Chidozie, o Boavista já assegurou a contratação do defesa central Adil Rami, campeão do Mundo em 2018 ao serviço da seleção francesa, assim como do brasileiro Léo Jardim, do inglês Angel Gomes e do angolano Show, os três por empréstimo do Lille, do francês Yanis Hamache, do espanhol Javi García e do equatoriano Jackson Porozo.