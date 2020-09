CORREÇÃO

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Porto, 05 set 2020 (Lusa) - O guarda-redes Anthony Lopes é a maior novidade entre as seis alterações promovidas pelo selecionador Fernando Santos no 'onze' de Portugal que hoje vai defrontar a Croácia, no regresso da Liga das Nações de futebol.

O titular da baliza dos franceses do Lyon, de 30 anos, vai jogar de início frente à Croácia, o que acontece pela primeira vez em jogos oficiais, substituindo do normalmente titular Rui Patrício, após um interregno nos trabalhos da seleção que durava desde o Mundial da Rússia, em 2018. (CORRIGE QUE ANTHONY LOPES VOLTA DEPOIS DO MUNDIAL DE 2018 E NÃO DO EUROPEU DE 2016 E INDICA QUE É O SEU PRIMEIRO JOGO COMO TITULAR EM JOGOS OFICIAIS)

Dez meses depois do último jogo oficial, desde a vitória no Luxemburgo, por 2-0, que carimbou a qualificação para o Campeonato Europeu (seria este ano, mas a pandemia atirou a competição para 2021), Portugal apresenta-se com mais cinco mudanças na equipa inicial.