Actualidade

A seleção portuguesa de andebol vai defrontar Argélia, Islândia e Marrocos no Grupo F do Mundial2021, ditou o sorteio hoje realizado em Gizé, no Egito, país que acolhe a prova entre 14 e 31 de janeiro.

Sexto no Euro2020, um resultado que valeu o apuramento, após ter sido cancelado o torneio de qualificação, devido à pandemia de covid-19, a formação lusa regressa aos Mundiais após três participações, em 1997, 2001 e 2003, este último enquanto anfitrião e melhor resultado de sempre, o 12.º lugar.

A seleção lusa estava no Pote 1, encontrando dois adversários 'familiares' em campeonatos do mundo: os islandeses foram adversários no Euro2020, mas também nos Mundiais de 2001, em que Marrocos também estava nesta 'poule', e 2003.