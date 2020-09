Actualidade

O candidato único, André Ventura, foi hoje reeleito presidente do Chega com 99,1% e considerou que começa agora "uma nova fase" do partido, tendo 56% dos votantes dito não à pena de morte para crimes muito graves.

Os resultados das eleições internas de hoje - nas quais votaram 40% dos militantes do universo de cerca de 11 mil que estavam habilitados - foram anunciados na sede do partido, em Lisboa, pelo presidente da Mesa da Convenção, Luís Graça.

Depois de em início de abril o deputado André Ventura se ter demitido da liderança do partido, nas eleições de hoje foi o único a apresentar-se a votos e foi reeleito com 99,1%.