(CORREÇÃO NO 16.º PARÁGRAFO) Lisboa, 05 set 2020 (Lusa) - O filme "A Febre", da realizadora brasileira Maya Da-Rin, e a produção portuguesa "O Fim do Mundo", do luso-suíço Basil da Cunha, venceram, respetivamente, as competições Internacional e Nacional de longas-metragens do festival IndieLisboa.

"A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, teve o prémio de Melhor Realização, no palmarés divulgado hoje, na sessão de encerramento das sessões competitivas, a decorrer na Culturgest, e "Victoria", produção belga de Isabelle Tollenaere, Liesbeth De Ceulaer e Sofie Benoot, conquistou o Prémio Especial do Júri.

O Grande Prémio de Curta-metragem foi para a produção francesa "Tendre", de Isabel Pagliai, enquanto "Meine Liebe", de Clara Jost, recebeu o prémio de melhor 'curta' portuguesa.