Actualidade

Mais de 500 voos foram cancelados hoje no Japão devido ao avanço do poderoso tufão Haishen em direção ao sudoeste do arquipélago, causando suspensões na rede ferroviária da região que continuarão na segunda-feira.

A maioria dos voos afetados partiam ou dirigiam-se para a ilha de Kyushu e para a província de Okinawa, informou a emissora pública NHK,

Estas são as duas regiões sob a influência da tempestade desde o dia anterior.