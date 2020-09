Suécia-Portugal

Portugal, detentor do título, procura na terça-feira dar continuidade ao excelente arranque na segunda edição da Liga das Nações de futebol com uma deslocação à Suécia, equipa que está proibida de perder, na segunda jornada do Grupo 3.

A seleção lusa iniciou a defesa do troféu com um expressivo triunfo sobre a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro em que não contou com o seu 'capitão' e maior 'estrela', Cristiano Ronaldo, a recuperar de um problema físico.

O avançado deverá regressar no encontro em Solna, nos arredores de Estocolmo, onde há sete anos carimbou uma das melhores exibições com a camisola das 'quinas', quando aplicou um 'hat-trick' no triunfo por 3-2, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial de 2014, disputado no Brasil.