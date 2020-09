Actualidade

Lisboa, 06 set 2020 (Lusa) -- O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje temperaturas acima dos 30 graus na generalidade do território do continente, com o Alentejo e o Ribatejo a atingirem valores mais elevados, que poderão chegar aos 40 graus.

Ângela Lourenço, meteorologista de serviço no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disse à Lusa que o tempo vai hoje continuar quente, com céu em geral limpo e o vento a soprar do quadrante leste, por vezes mais intenso nas terras altas, em especial no período da manhã e ao final do dia.