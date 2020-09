Actualidade

Um elemento da Guarda Nacional da Tunísia morreu este domingo na sequência de um ataque em Sousse, no leste do país, adiantou hoje o porta-voz das autoridades tunisinas, que estão a analisar o caso como um ato "terrorista".

"Uma patrulha de dois oficiais da Guarda Nacional foi vítima de um ataque com faca no centro de Sousse. Um deles caiu como mártir e o outro, ferido, está hospitalizado", afirmou Houcem Eddine Jebabli, em declarações à agência France Presse.

Segundo o porta-voz, as forças de segurança eliminaram os três "terroristas" responsáveis pelo ataque, depois de, inicialmente, as informações avançadas não confirmarem se correspondiam aos elementos envolvidos no ataque.