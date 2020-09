Incêndios

A suspensão do uso de 'drones' pela Força Aérea Portuguesa (FAP) não representa qualquer limitação na vigilância e no combate aos incêndios rurais, assegurou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o comandante de agrupamento distrital Pedro Nunes, a ANEPC dispõe de "dois aviões de coordenação e vigilância que permitem fazer a cobertura total do país" e dois helicópteros para coordenação de meios aéreos que "podem também fazer missões de vigilância e observação" integrados no dispositivo de combate a incêndios rurais.

"Não sofremos nenhum 'handicap' com a paragem do programa dos 'drones'. Temos os nossos meios próprios, estão disponíveis, operacionais e a qualquer momento saem para os incêndios para que estes possam ser analisados. Essa é uma questão que, do ponto de vista da ANEPC, nos ultrapassa e não nos provoca nenhum constrangimento neste momento", afirmou, sublinhando ainda que a vigilância "é competência exclusiva da Guarda Nacional Republicana".