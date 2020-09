Actualidade

Os portugueses Simão Simões e Tomás Barreto sagraram-se hoje vice-campeões europeus de remo de sub-23, em Duisburgo (Alemanha), em par ligeiro (BLM2), tendo sido apenas superados pela dupla italiana composta por Simone Mantegazza e Simone Fasoli.

O par luso terminou a prova em 6.57,51 minutos, pouco mais de cinco segundos do que os vencedores (6.52,19), com os alemães Marcel Gallien e Mirko Rahn a terminarem o último lugar do pódio, com 6.59,32.

Em 'skiff' (BLM1X), Dinis Costa obteve a oitava posição na final B, enquanto Inês Oliveira (BLW1X) e André Pinto (BM1X) foram quintos classificados nas finais B e C, respetivamente, e a dupla Vasco Bessa/Paulo Fidalgo (BLM2X) concluíram a final C em terceiro.