Beirute/Explosões

As equipas de resgate destacadas na capital libanesa, Beirute, deram hoje por terminadas as buscas de possíveis sobreviventes das explosões ocorridas em 04 de agosto, após informações, divulgadas no decorrer desta semana, que acalentaram algumas esperanças.

Na quarta-feira, uma equipa de resgate chilena destacada na capital libanesa indicou ter detetado batimentos cardíacos, através da utilização de um cão pisteiro e de 'scanners' térmicos, debaixo dos escombros de um edifício localizado num dos bairros de Beirute que ficaram devastados com as explosões de agosto.

Esta informação deu esperanças sobre a possibilidade de encontrar eventuais sobreviventes um mês depois das explosões, que causaram pelo menos 191 mortos, mais de 6.500 feridos e perto de 300.000 desalojados.