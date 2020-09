Covid-19

Moçambique registou mais uma morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de mortes para 27, num dia em que o número de casos subiu para 4.444, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

A vítima, de 57 anos, estava internada no centro de isolamento de covid-19 no Hospital Geral da Polana Caniço, em Maputo, onde deu entrada no dia 31 de agosto com "quadro de doença crónica e de doença respiratória grave", refere o Ministério da Saúde num comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

"Durante o internamento, o paciente agravou o seu estado geral e foi declarado óbito na manhã do dia 05", acrescenta.