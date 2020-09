Covid-19

França registou 7.071 novos casos de infeção e três mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando um total de 324.777 pessoas infetadas e 30.701 óbitos, revelaram hoje as autoridades francesas.

Em comparação aos dados divulgados no sábado, em que houve 8.550 novos casos de covid-19, em França os números de hoje representam uma descida na evolução da identificação de pessoas infetadas, com menos 1.479 casos.

As três mortes relacionadas com a doença covid-19, registadas desde sábado até hoje, elevam para 30.701 o número total de óbitos em França, com a ressalva que estes dados só têm em conta os óbitos em hospitais, porque o balanço em lares de idosos e outras instituições é atualizado às terças-feiras.