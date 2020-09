Covid-19

A Argentina registou 52 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 6.986 novos casos confirmados, uma descida em relação ao dia anterior, quando se registaram 9.924 infeções, anunciaram as autoridades argentinas.

O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 478.792 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 9.859 mortes.

A província de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, com 292.446 casos (3.269 dos quais nas últimas 24 horas), seguindo-se a capital, com 102.920 contágios (802 no último dia), mas todas as províncias registaram casos nas últimas 24 horas, com 18 com transmissão local, alertaram as autoridades sanitárias.