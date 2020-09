Actualidade

O Presidente da Sérvia, Alexander Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Avdullah Hoti, deslocam-se hoje a Bruxelas para novas conversações com responsáveis europeus no âmbito do diálogo mediado pela União Europeia.

Vucic e Hoti vão encontrar-se com o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell e o enviado especial europeu para o diálogo Belgrado-Prisitina, Miroslav Lajcak, no âmbito das iniciativas de mediação, que se encontravam bloqueadas desde finais de 2018 e retomadas em meados de julho com um primeiro encontro presencial entre os dois dirigentes.

O encontro de hoje Vucic-Hoti segue-se a uma iniciativa paralela dos Estados Unidos, e que suscitou reservas entre diversos responsáveis europeus, que pretendem assegurar a condução do processo sobre uma eventual reconciliação.