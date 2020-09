Actualidade

O filme espanhol "Malasaña 32", de Albert Pintó, abre hoje o MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, numa edição que conta com sessões mais espaçadas, de lotação reduzida e uso obrigatório de máscara.

O 14.º MOTELX abre no cinema São Jorge, com a antestreia desta uma história paranormal sobre uma família que se muda da aldeia para um apartamento em Madrid.

O encerramento, a 14 de setembro, será também com uma história de terror entre quatro paredes, "The rental", filme que assinala a estreia na realização do ator norte-americano Dave Franco.