As exportações da China aumentaram 9,5% em agosto passado, em termos homólogos, ilustrando a rápida recuperação da segunda maior economia do mundo, após ter paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, segundo dados das alfândegas chinesas.

Apesar das exportações terem superado as previsões de analistas, as importações caíram 2,1%, face a agosto de 2019, sinalizando uma recuperação desigual nas trocas comerciais entre a China e o resto do mundo.

No total, a balança comercial do país diminuiu para os 58,93 mil milhões de dólares (49,85 mil milhões de euros), depois de se ter fixado nos 62,33 mil milhões de dólares (52,66 mil milhões de euros), em julho passado.