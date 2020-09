Actualidade

O grupo Vista Alegre Atlantis aumentou em 5,2 milhões de euros o volume de negócios nos meses de julho e agosto, comparativamente ao período homólogo de 2019, divulgou hoje a empresa, destacando o sinal de recuperação face à pandemia.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo que detém as marcas centenárias Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, com sede em Ílhavo, no distrito de Aveiro, indicou que no mês de agosto atingiu "um volume de negócios de 10 milhões de euros, superando em cerca 66% o período homólogo (seis milhões de euros)".

Assim, os resultados do mês de agosto continuam a mostrar "um sinal da recuperação gradual" da atividade do grupo Vista Alegre Atlantis, face à situação de pandemia de covid-19, revelando que os segmentos que mais contribuíram para esta recuperação foram o 'Grés Forno' e o 'Grés Mesa', essencialmente com vendas para países como França, Holanda e Espanha.