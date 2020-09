Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que a realização das eleições autárquicas no próximo mês não está em causa com a pandemia de covid-19 e garante que já em outubro será obrigatório o uso de máscara na via pública.

Em entrevista à agência Lusa, questionado sobre a ameaça da pandemia às eleições autárquicas de 25 de outubro face às dezenas de casos de covid-19 que diariamente são diagnosticados no arquipélago, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que a votação vai mesmo acontecer.

"Serão realizadas com as devidas precauções. Por outro lado, não é previsível que a epidemia se agrave ao ponto de ficar descontrolada. Antes pelo contrário", afirmou o primeiro-ministro.