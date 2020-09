Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que a negociação para o apoio público à Cabo Verde Airlines (CVA) "é complexa", mas garante que a companhia, parada há seis meses, "continuará a existir".

Em entrevista à agência Lusa, Ulisses Correia e Silva assumiu que a situação que a CVA atravessa, com o arquipélago encerrado às ligações aéreas internacionais regulares para travar a pandemia de covid-19, é idêntica à da "maior parte das companhias aéreas do mundo".

"Isto relativamente à não realização de voos e as consequências económicas e financeiras daí advenientes. As soluções de viabilização das companhias no contexto da pandemia do coronavírus não são fáceis na Alemanha, em França, em Portugal, em qualquer outro país e obviamente também em Cabo Verde", disse.