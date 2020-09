Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para as relações futuras com o Reino Unido advertiu hoje que "tudo o que foi assinado no passado deve ser respeitado", quando confrontado com a possibilidade de Londres 'cancelar' disposições do Acordo de Saída.

De acordo com o jornal Financial Times, o Governo liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson prepara-se para adotar esta semana legislação doméstica que 'diluiria' alguns dos compromissos assumidos pelo Reino Unido no Acordo de Saída firmado com a UE, designadamente sobre o estatuto da Irlanda do Norte e a nível de ajudas de Estado.

Numa entrevista à rádio France Inter, no arranque de uma semana durante a qual se deslocará a Londres para a oitava ronda de negociações com o Reino Unido sobre as relações pós-'Brexit', o negociador-chefe da UE admitiu apreensão com as intenções de Londres, adiantando que vai pedir clarificações ao seu homólogo britânico, David Frost, para "melhor compreender as intenções do Governo".