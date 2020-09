Actualidade

Riade defende uma solução "justa" para os palestinianos, indicou o rei da Arábia Saudita ao presidente norte-americano, Donald Trump, durante um contacto telefónico sobre a abertura do espaço aéreo aos voos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

O rei saudita insistiu no "desejo do reino no sentido de uma solução justa e duradoura para a causa palestiniana para que seja alcançada a paz", refere hoje uma notícia da agência de notícias oficial saudita (SPA) sobre o contacto estabelecido no domingo através do telefone.

Riade aceitou na semana passada o pedido dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para a utilização do espaço aéreo sauditas pelos voos comerciais "de todos os países" e que se aplica ao acordo anunciado em agosto sobre a normalização das relações entre Israel e os (EAU).