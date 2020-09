Brexit

O Governo britânico está a preparar legislação que poderá afetar compromissos feitos sobre o estatuto da Irlanda do Norte nas relações comerciais com a União Europeia (UE) pós-Brexit, mas Londres garante que o objetivo é "atar pontas soltas".

O jornal Financial Times noticiou que o Governo do primeiro-ministro Boris Johnson está a planear avançar com legislação nacional que poderá ganhar precedência sobre alguns compromissos, incluindo o de manter uma fronteira aberta entre o território britânico da Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da UE.

A garantia foi uma parte fundamental do acordo de divórcio selado no ano passado, o qual é considerado vital para manter a paz na Irlanda do Norte, e é juridicamente vinculativo.