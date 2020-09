Navalny

O Kremlin denunciou hoje as "absurdas" tentativas de acusar a Rússia do envenenamento do oponente Alexei Navalny, hospitalizado em coma na Alemanha e vítima, segundo Berlim, de um agente nervoso do tipo Novichok.

"Todas as tentativas de associar a Rússia de qualquer forma ao que aconteceu (a Navalny) é inaceitável para nós", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Essas tentativas são "absurdas", garantiu Peskov.