Covid-19

O presidente da Câmara de Sernancelhe anunciou hoje estar infetado com a covid-19 e, apesar de estar em isolamento, assumiu que continua a "tomar medidas", uma vez que o número de casos no concelho tem vindo a aumentar.

"Encontro-me bem de saúde, não aparento qualquer dos sintomas habituais da covid-19 e estou a cumprir as normas e recomendações da Saúde 24. Apesar de estar em isolamento, sinto-me em condições de continuar a acompanhar toda esta situação e não hesitarei em tomar medidas, em coordenação com as autoridades de saúde, que sejam essenciais ao bem-estar e saúde da nossa comunidade", refere Carlos Silva Santiago.

O autarca partilhou esta mensagem com os munícipes na sua página do Facebook e adiantou que o concelho "está a viver nestes dias momentos difíceis por causa dos casos de covid-19 que foram identificados pela Autoridade de Saúde".