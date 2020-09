Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje acreditar que o Governo britânico cumprirá a sua "obrigação ao abrigo do direito internacional", adotando o Acordo de Saída negociado entre as partes para uma parceria futura.

"Acredito que o Governo britânico irá implementar o Acordo de Saída, uma obrigação ao abrigo do direito internacional e um pré-requisito para qualquer parceria futura", sublinha a líder do executivo comunitário numa publicação feita na rede social Twitter, feita no arranque de uma semana durante a qual se deslocará a Londres para a oitava ronda de negociações com o Reino Unido sobre as relações pós-'Brexit'.

Na mensagem, Ursula von der Leyen salienta que "o protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte é essencial para proteger a paz e a estabilidade na ilha e a integridade do mercado único".