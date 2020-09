Actualidade

O filme biográfico "Variações", de João Maia, vai fazer a sua antestreia no mercado brasileiro no IN-EDIT, um festival de documentários musicais que decorre a partir de quarta-feira, até 20 de setembro, revelou hoje a organização.

A obra que retrata a vida do excêntrico cantor e autor português faz parte da "Mostra Portugal", a novidade do festival internacional que, no Brasil, vai para a 12.ª edição, e é uma exceção ao formato de documentário entre os seis títulos portugueses selecionados em resultado de uma parceria com o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Em entrevista à agência Lusa, o curador do IN-EDIT, Marcelo Aliche, explicou que a abertura de uma exceção para a antestreia do filme de João Maia no país "não é uma coincidência" e que a organização vê como "uma honra" a possibilidade de dar a conhecer António Variações no outro lado do Atlântico.