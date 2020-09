Bielorrússia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) classificou hoje como "inaceitáveis" os "raptos por motivos políticos" de opositores na Bielorrússia, exigindo que as autoridades respeitem as leis nacionais e internacionais.

"As detenções arbitrárias e raptos por motivos políticos na Bielorrússia, incluindo as ações brutais desta manhã contra Andrei Yahorau, Irina Sukhiy e Maria Kolesnikova, são inaceitáveis", vinca o Alto Representante da UE para a política externa, Josep Borrell, numa publicação feita na rede social Twitter.

Reagindo às notícias de que opositores políticos do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, estão a ser levados por desconhecidos em Minsk, Josep Borrell defende que "as autoridades estatais têm de parar de intimidar os cidadãos e de violar as suas próprias leis e obrigações internacionais".