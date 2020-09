Actualidade

As estâncias termais do Centro do país acolhem, do dia 18 aa dia 20, mais de meia centena de participantes na prova Termas Centro Classic Cars, iniciativa conjunta da rede Termas Centro e do Clube Escape Livre.

"Mais de meia centena de participantes, divididos por 28 equipas, vão estar presentes na primeira edição" da prova, informou hoje o consórcio Termas do Centro, salientando a presença de cinco equipas espanholas.

Orientada para proprietários e condutores de automóveis clássicos e históricos, a iniciativa insere-se no ciclo de animação "Viva Termas Centro", promovido pelas Termas Centro nas suas estâncias termais.