Covid-19

A abertura do ano letivo 2020/2021 na Madeira decorre entre hoje e 17 de setembro, com uso obrigatório de máscara a partir do 1.º ano do 1.º ciclo e com testes à covid-19 realizados a professores e funcionários.

"Estamos a falar de cerca de 6.200 professores e 42.000 alunos [no ensino público e privado], menos cerca de 1.800 alunos do que no ano anterior", disse à agência Lusa o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, sublinhando que as aulas serão presenciais em todos os ciclos.

A pandemia de covid-19 motivou a alteração das regras de funcionamento nos 130 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de minimizar o risco de contágio e atuar de forma assertiva na eventualidade de serem identificados casos suspeitos ou positivos.