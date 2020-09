Khashoggi

As sentenças dos acusados pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi foram reduzidas para entre sete e 20 anos de prisão, depois de terem sido condenados à morte em primeira instância, anunciaram hoje as autoridades da Arábia Saudita.

Um tribunal saudita condenou hoje cinco dos acusados a 20 anos de cadeia e três outros a penas que vão de sete a 10 anos de prisão, diminuindo a pena a todos, segundo as autoridades, que não revelaram a identidade dos réus.

O julgamento foi muito criticado por grupos de defesa dos direitos humanos e por um investigador independente nomeado pela ONU que denunciaram o facto de nenhum oficial sénior saudita ter sido acusado de ordenar o assassínio.