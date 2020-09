Actualidade

"Mosquito", de João Nuno Pinto, é o candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Ibero-Americano na 35.ª edição dos Prémios Goya, os mais importantes galardões da indústria cinematográfica espanhola, anunciou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

Trata-se de uma produção da Leopardo Filmes, em coprodução com a Alfama Films Production (França), APM Produções (Portugal), Delicatessen Films (Brasil) e Mapiko Filmes (Moçambique), que teve estreia mundial em janeiro, no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, e chegou às salas portuguesas no início de março, pouco antes do encerramento e da declaração do estado de emergência, por causa da covid-19.

A longa-metragem do realizador conta a história de Zacarias, "um jovem português sedento por viver aventuras heroicas durante a Primeira Guerra Mundial", e conta com um elenco que inclui, entre outros, os atores João Nunes Monteiro, Miguel Moreira, João Lagarto e Filipe Duarte, além das participações especiais da atriz moçambicana Ana Magaia e do fadista Camané.